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Никлас Бекстрём зафоткал Александра Овечкина, который спит с кубком Стэнли прямо в самолете

Бекстрём зафоткал Овечкина, который спит с кубком Стэнли прямо в самолете
Eurosport

8 ч. назадОбновлено 4 ч. назад

Чашке комфортно.

Новоиспеченный обладатель Кубка Стэнли «Вашингтон» прилетел вместе с трофеем из Лас-Вегаса в столицу США.

Форвард «Кэпиталс» Никлас Бекстрём выложил в твиттер фото, где Александр Овечкин спит в обнимку с 15-килограммовой чашкой, и подписал его: «Эй, Вашингтон, будет жарко!»

  • «Вашингтон» впервые выиграл Кубок Стэнли, победив в серии «Вегас» со счетом 4-1.
  • Бекстрём в плей-офф-2017/18 набрал 23 (5+18) очков и занял третье место в бомбардирской гонке вслед за Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым.

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