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«Вашингтон» оплатил игрокам чемпионскую вечеринку в Лас-Вегасе на 100 тысяч долларов

«Вашингтон» оплатил игрокам чемпионскую вечеринку в Лас-Вегасе на 100 тысяч долларов
Eurosport

5 ч. назад

Овечкин и компания заслужили праздник.

После победы в Кубке Стэнли хоккеисты «Вашингтона» не уехали из Лас-Вегаса, а направились в ночной клуб Hakkasan.

По данным Tmz, игроки закатили грандиозную вечеринку, которая обошлась «Вашингтону» в 100 тысяч долларов. Александр Овечкин и его партнеры по команде заказывали много алкоголя; в основном они пили пиво, шампанское и ликеры.

Обладателей Кубка Стэнли развлекал не только алкоголь, но и один из самых известных музыкантов в мире – диджей Тиесто. Овечкин провел некоторое время вместе с ним за пультом диджея.

  • «Вашингтон» выиграл у «Лас-Вегаса» в финальной серии со счетом 4-1.
  • Это первая победа в Кубке Стэнли в истории клуба.

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