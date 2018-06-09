«Вашингтон» оплатил игрокам чемпионскую вечеринку в Лас-Вегасе на 100 тысяч долларов
Овечкин и компания заслужили праздник.
После победы в Кубке Стэнли хоккеисты «Вашингтона» не уехали из Лас-Вегаса, а направились в ночной клуб Hakkasan.
По данным Tmz, игроки закатили грандиозную вечеринку, которая обошлась «Вашингтону» в 100 тысяч долларов. Александр Овечкин и его партнеры по команде заказывали много алкоголя; в основном они пили пиво, шампанское и ликеры.
Обладателей Кубка Стэнли развлекал не только алкоголь, но и один из самых известных музыкантов в мире – диджей Тиесто. Овечкин провел некоторое время вместе с ним за пультом диджея.
- «Вашингтон» выиграл у «Лас-Вегаса» в финальной серии со счетом 4-1.
- Это первая победа в Кубке Стэнли в истории клуба.
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