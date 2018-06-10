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Александр Овечкин принес Кубок Стэнли на бейсбол, сфоткался с дочерью Трампа и искупался в фонтане

Овечкин принес Кубок Стэнли на бейсбол, сфоткался с дочерью Трампа и искупался в фонтане
Eurosport

21 мин. назад

Долгожданную победу празднуют по полной.

Победный поход «Кэпиталс» за Кубком Стэнли стал грандиозным событием в столице США. С чемпионством хоккеистов поздравили команды НБА, НФЛ и MLB.

9 июня вернувшиеся из Лас-Вегаса хоккеисты «Кэпиталс» пришли с трофеем на стадион «Нэшионалс Парк» и устроили совместную фотосессию с бейсболистами «Вашингтон Нэшионалс».

Больше всех отрывался капитан «Кэпиталс» Александр Овечкин. Он выполнил символическую подачу перед матчем «Нэшионалс» против «Сан-Франциско».

Еще Алекс сфоткался с дочерью президента США Дональда Трампа Иванкой.

Ну и не обошлось без традиционных русских забав.

  • «Вашингтон» завоевал Кубок Стэнли впервые в истории. Овечкин – первый русский капитан-чемпион.
  • В предыдущий раз какая-либо столичная команда из топ-4 лиг США становилась чемпионом в 1978 году. Тогда «Уизардс» первенствовали в НБА.

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