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TSN: Илья Ковальчук ведет переговоры с «Лос-Анджелесом» и «Сан-Хосе»
Кови едет в теплые края.
Экс-нападающий СКА Илья Ковальчук активно работает над возвращением в НХЛ. Скорее всего, 35-летний хоккеист окажется в Калифорнии – в его услугах заинтересованы две местные команды.
Как сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер, Ковальчук уже встретился с представителями «Лос-Анджелеса», а на ближайшее время у него намечены переговоры с «Сан-Хосе».
- Ковальчук выступал в НХЛ в 2001-13 годах, провел 816 матчей, набрал 816 (417+399) очков, дошел до финала Кубка Стэнли-2012 с «Нью-Джерси».
- После победы на Олимпиаде в Пхёнчхане Илья сообщил о планах вернуться в Северную Америку, завоевать Кубок Стэнли для вступления в Тройной золотой клуб.
- Ранее главным претендентом на Ковальчука считались «Рейнджерс».
Ковальчук выиграл Олимпиаду и хочет в НХЛ. Что ему светит в Америке
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