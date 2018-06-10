TSN: Илья Ковальчук ведет переговоры с «Лос-Анджелесом» и «Сан-Хосе»

Экс-нападающий СКА Илья Ковальчук активно работает над возвращением в НХЛ. Скорее всего, 35-летний хоккеист окажется в Калифорнии – в его услугах заинтересованы две местные команды.

Как сообщил инсайдер TSN Даррен Дрегер, Ковальчук уже встретился с представителями «Лос-Анджелеса», а на ближайшее время у него намечены переговоры с «Сан-Хосе».

Ковальчук выступал в НХЛ в 2001-13 годах, провел 816 матчей, набрал 816 (417+399) очков, дошел до финала Кубка Стэнли-2012 с «Нью-Джерси».

После победы на Олимпиаде в Пхёнчхане Илья сообщил о планах вернуться в Северную Америку, завоевать Кубок Стэнли для вступления в Тройной золотой клуб.

Ранее главным претендентом на Ковальчука считались «Рейнджерс».

Ковальчук выиграл Олимпиаду и хочет в НХЛ. Что ему светит в Америке

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