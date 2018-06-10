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«Хорошая техника, Ови». Олимпийская чемпионка Кэтлин Ледеки оценила купание Овечкина в фонтане

«Хорошая техника, Ови». Олимпийская чемпионка Ледеки оценила купание Овечкина в фонтане
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 51 мин. назад

Хорош во всем.

Пятикратная олимпийская чемпионка по плаванию Кэтлин Ледеки дала экспертную оценку технике плавания Александра Овечкина в вашингтонском фонтане.

«Хорошая техника, Ови», – написала Ледеки в инстаграме.

  • Ледеки – 14-кратная чемпионка мира по плаванию.
  • «Вашингтон» впервые стал обладателем Кубка Стэнли, победив в финальной серии «Вегас» – 4-1. «Кэпиталс» победили в 43-м сезоне в лиге.
  • Овечкин стал лучшим снайпером плей-офф и взял «Конн Смайт Трофи» как самый ценный игрок Кубка Стэнли.

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