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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин переспал дома с Кубком Стэнли

Овечкин переспал дома с Кубком Стэнли
Eurosport

1 час назад

Лучше любой жены.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин четвертый день не расстается с главным хоккейным трофеем в мире.

Он уже сходил с Кубком Стэнли в ресторан Лас-Вегаса, свозил на бейсбол в Вашингтоне, а теперь забрал чашу к себе домой и провел в обнимку с ней всю ночь.

  • «Вашингтон» победил в финальной серии «Вегас» со счетом 4-1 и впервые завоевал Кубок Стэнли.
  • До этой победы «Кэпиталс» 20 лет не проходили дальше второго раунда.
  • Овечкин стал вторым MVP плей-офф из России и первым русским-капитаном команды-чемпиона.

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