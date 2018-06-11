Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин переспал дома с Кубком Стэнли

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин четвертый день не расстается с главным хоккейным трофеем в мире.

Он уже сходил с Кубком Стэнли в ресторан Лас-Вегаса, свозил на бейсбол в Вашингтоне, а теперь забрал чашу к себе домой и провел в обнимку с ней всю ночь.

«Вашингтон» победил в финальной серии «Вегас» со счетом 4-1 и впервые завоевал Кубок Стэнли.

До этой победы «Кэпиталс» 20 лет не проходили дальше второго раунда.

Овечкин стал вторым MVP плей-офф из России и первым русским-капитаном команды-чемпиона.

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