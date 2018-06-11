Помните шикарный флипбук про сэйв Холтби? Появился новый шедевр с Кубком Стэнли над головой Овечкина

Автор флипбука, посвященного сэйву вратаря «Вашингтона» Брэйдена Холтби во втором матче финала Кубка Стэнли против «Вегаса», создал новую серию стикеров. Теперь о победе «Кэпиталс» в турнире.

На этот раз во флипбуке появилась сцена вручения трофея капитану «Вашингтона» Александру Овечкину. Пролистывая флипбук можно увидеть момент, когда Ови поднимает кубок над головой.

«Вашингтон» впервые взял Кубок Стэнли в 43-й сезон в лиге.

В составе «столичных» обладателями трофея стали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

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