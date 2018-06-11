Андре Бураковски и Якуб Врана набили татухи в честь победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли
Парни запечатлели момент навечно.
Нападающие «Вашингтона» Андре Бураковски и Якуб Врана сделали татуировки в честь победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли.
Врана сделан тату в виде Кубка Стэнли, пары клюшек и трех звезд в гамме цветов «Вашингтона».
Бураковски набил на левой руке дату завоевания трофея.
- «Вашингтон» впервые взял Кубок Стэнли в 43-й сезон в лиге, переиграв в финальной серии «Вегас» – 4-1.
- В составе «столичных» обладателями трофея стали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.
Узнай, как подключить канал Eurosport Gold и смотреть НХЛ каждый день
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте