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Андре Бураковски и Якуб Врана набили татухи в честь победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли

Бураковски и Врана набили татухи в честь победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли
Eurosport

1 час назадОбновлено 22 мин. назад

Парни запечатлели момент навечно.

Нападающие «Вашингтона» Андре Бураковски и Якуб Врана сделали татуировки в честь победы «Вашингтона» в Кубке Стэнли.

Врана сделан тату в виде Кубка Стэнли, пары клюшек и трех звезд в гамме цветов «Вашингтона».

Бураковски набил на левой руке дату завоевания трофея.

  • «Вашингтон» впервые взял Кубок Стэнли в 43-й сезон в лиге, переиграв в финальной серии «Вегас» – 4-1.
  • В составе «столичных» обладателями трофея стали Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов.

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