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«Мы отпразднуем и запомним этот момент на всю жизнь». Трогательное письмо Овечкина фанатам и семье

«Мы отпразднуем и запомним этот момент на всю жизнь». Трогательное письмо Овечкина фанатам и семье
Eurosport

55 мин. назадОбновлено 23 мин. назад

Александр никого не забыл.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин написал трогательное письмо, в котором поблагодарил всех, кто причастен к победе команды в Кубке Стэнли.

«Прошло 13 лет. Теперь с моими ребятами мы – обладатели Кубка Стэнли. Хочу сказать спасибо Джорджу Макфи и всем скаутам, которые задрафтовали меня, Теду Леонсису и его семье, благодаря которым я чувствую себя здесь как дома, всем партнерам по команде и персоналу. Я очень счастлив за всех фанатов «Кэпиталс» – мы сделали это!

Еще я хочу сказать спасибо своей семье – без вас я бы никогда не завоевал Кубок и все остальные трофеи. Мама, папа, мой брат Михаил – ваша поддержка и вера в меня дали мне энергию и эмоции, чтобы стать тем, кто я есть сейчас.

Все друзья, которые были со мной все это время и мой тренер, спасибо вам. Самое важное, я хочу сказать спасибо моей прекрасной жене Анастасии Шубской. За поддержку и любовь, за то, что каждый день помогала мне. Я очень люблю тебя!

Сейчас мы вместе отпразднуем и запомним этот момент на всю жизнь, потому что это время для празднований фанатами «Вашингтона». Потому что Кубок у нас!» – написал Овечкин в инстаграме.

  • «Вашингтон» впервые взял Кубок Стэнли в 43-й сезон в лиге. В финальной серии «столичные» обыграли «Вегас» со счетом 4-1.
  • Александр взял «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку плей-офф.

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