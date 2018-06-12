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Овечкин и Холтби пришли на The Tonight Show и окунули Фэллона в Кубок Стэнли, держа его вниз головой

Овечкин и Холтби пришли на The Tonight Show и окунули Фэллона в Кубок Стэнли, держа его вниз головой
Eurosport

2 ч. назад

Пить из Кубка можно только под надзором Овечкина.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и голкипер команды Брэйден Холтби пришли в гости к известному американскому комику Джимми Фэллону на The Tonight Show.

Хоккеисты захватили с собой Кубок Стэнли, который они выиграли в противостоянии с «Лас-Вегасом». Гости программы выпили из Кубка с помощью соломинок, но Фэллон выбрал другой способ приобщиться к традиции: Овечкин и Холтби помогли комику опорожнить чашу, держа его вниз головой.

Этот акт стал отсылкой к действиям самого Овечкина, который таким же образом выпил из Кубка во время празднования в Вашингтоне.

  • Клуб из столицы США выиграл у «Лас-Вегаса» в финальной серии со счетом 4:1.
  • «Вашингтон» выстал обладателем трофея впервые в своей истории.

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