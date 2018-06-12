Хоккеист «Колорадо» Сэмюэл Жирар уснул за рулем, разбил машину, но избежал травм

У 20-летнего защитника «Колорадо» Сэмюэла Жирара теперь два дня рождения в году. Ночью 10 июня хоккеист возвращался домой с благотворительного вечера, уснул за рулем, пропустил поворот и проснулся уже овраге.

Автомобиль Самюэла получил серьезные повреждения, сам хоккеист был госпитализирован, но врачи не обнаружили у него никаких травм.

По информации Mile High Hockey, Жирар не пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

По ходу регулярного чемпионата-2017/18 Жирар перешел из «Нэшвилла» в «Колорадо».

Он провел 73 матча и набрал 23 (4+19) очка.

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