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Хоккеист «Колорадо» Сэмюэл Жирар уснул за рулем, разбил машину, но избежал травм
Повезло.
У 20-летнего защитника «Колорадо» Сэмюэла Жирара теперь два дня рождения в году. Ночью 10 июня хоккеист возвращался домой с благотворительного вечера, уснул за рулем, пропустил поворот и проснулся уже овраге.
Автомобиль Самюэла получил серьезные повреждения, сам хоккеист был госпитализирован, но врачи не обнаружили у него никаких травм.
По информации Mile High Hockey, Жирар не пребывал в состоянии алкогольного опьянения.
- По ходу регулярного чемпионата-2017/18 Жирар перешел из «Нэшвилла» в «Колорадо».
- Он провел 73 матча и набрал 23 (4+19) очка.
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