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Жена Эрика Карлссона обвинила подругу его одноклубника в травле по поводу потери ребенка

Жена Карлссона обвинила подругу его одноклубника в травле по поводу потери ребенка
Eurosport

1 час назад

Дичайшая дичь.

2018 год выдался черным для семьи капитана «Оттавы» Эрика Карлссона. В марте жена шведа Мелинда Карлссон потеряла ребенка на позднем сроке беременности.

Трагическая история получила неожиданное продолжение. 12 июня Мелинда обратилась в суд с просьбой защитить ее семью от Моники Карик – подруги форварда «Оттавы» Майка Хоффмана. Причиной стала травля в интернете.

«Моника Карик бесчисленное количество раз желала моему не рожденному ребенку смерти. Помимо этого она пожелала, чтобы я умерла, а моему мужу сломали ноги, завершив его карьеру», – сказала в суде Мелинда Карлссон, слова которой приводит Ottawa Citizen.

Хоффман не согласен с обвинением:

«Даю 150%, что ни я, ни моя невеста Моника не делали того, в чем нас обвиняют».

Представители «Оттавы» объявили, что организация совместно с НХЛ проведет собственное расследование по этому делу. Агент Хоффмана добавил, что обмен его клиента из «Оттавы» возможен.

  • Карлссон дважды признавался лучшим защитником НХЛ, пять раз участвовал в Матчах всех звезд.
  • Швед провел 627 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 518 (126+392) очков.

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