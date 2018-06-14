«Увидеть президента – привилегия». Овечкин, Кузнецов и Орлов примут приглашение Трампа

Президент США Дональд Трамп за последние 12 месяцев отменил приглашения «Голден Стэйт Уорриорс» и «Филадельфии Иглс» из-за нежелания части игроков приходить в Белый дом, но новым обладателям Кубка Стэнли это не грозит.

Большинство хоккеистов «Кэпиталс» во главе с Александром Овечкиным выступило за встречу с главой США:

«Да, я предвкушаю встречу. Не могу дождаться. Никогда не был в Белом доме, только сфотографировался поблизости. Будет весело».

Аналогичного мнения придерживается Евгений Кузнецов:

«Да, это прикольно. Почему мы не должны идти? Мы можем увидеть президента. Это огромная привилегия, даже если это не президент моей страны. Но для меня это все равно большая привилегия».

Соотечественников поддержал Дмитрий Орлов:

«Если нас пригласят, почему бы и нет? Не вижу никаких проблем в этом походе. Думаю, это своеобразная традиция. Будет здорово посмотреть Белый дом».

Только темнокожий хоккеист «Вашингтона» Девант Смит-Пелли выразил нежелание идти в Белый дом, но заверил, что не изменит отношения к партнерам по команде, которые встретятся с Трампом, передает Washington Post.

«Вашингтон» завоевал Кубок Стэнли впервые в своей истории.

Кузнецов стал лучшим бомбардиром плей-офф, Овечкин был признан MVP.

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