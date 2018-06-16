Getty Images
«Монреаль» обменял Алекса Галченюка на Макса Доми из «Аризоны»
Алекс мигрировал на юг.
«Монреаль» и «Аризона» произвели обмен нападающими. Благодаря этому «Канадиенс» заполучили права на 23-летнего Макса Доми, который находится в статусе ограниченно свободного агента.
«Аризона» получила 24-летнего Алекса Галченюка, который получает 4,9 млн евро в год по контракту, рассчитанному до 2020 года.
- В сезоне-2017/18 ни «Канадиенс», ни «Койотис» не вышли в плей-офф.
- Галченюк набрал 51 (19+32) очко в 82 матчах. Алекс – сын экс-игрока сборных СССР и Белоруссии Александра Гальченюка.
- У Доми 45 (9+36) баллов в 82 играх.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте