«Монреаль» обменял Алекса Галченюка на Макса Доми из «Аризоны»

«Монреаль» и «Аризона» произвели обмен нападающими. Благодаря этому «Канадиенс» заполучили права на 23-летнего Макса Доми, который находится в статусе ограниченно свободного агента.

«Аризона» получила 24-летнего Алекса Галченюка, который получает 4,9 млн евро в год по контракту, рассчитанному до 2020 года.

В сезоне-2017/18 ни «Канадиенс», ни «Койотис» не вышли в плей-офф.

Галченюк набрал 51 (19+32) очко в 82 матчах. Алекс – сын экс-игрока сборных СССР и Белоруссии Александра Гальченюка.

У Доми 45 (9+36) баллов в 82 играх.

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