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«Монреаль» обменял Алекса Галченюка на Макса Доми из «Аризоны»

«Монреаль» обменял Галченюка на Доми из «Аризоны»
Eurosport

1 час назад

Алекс мигрировал на юг.

«Монреаль» и «Аризона» произвели обмен нападающими. Благодаря этому «Канадиенс» заполучили права на 23-летнего Макса Доми, который находится в статусе ограниченно свободного агента.

«Аризона» получила 24-летнего Алекса Галченюка, который получает 4,9 млн евро в год по контракту, рассчитанному до 2020 года.

  • В сезоне-2017/18 ни «Канадиенс», ни «Койотис» не вышли в плей-офф.
  • Галченюк набрал 51 (19+32) очко в 82 матчах. Алекс – сын экс-игрока сборных СССР и Белоруссии Александра Гальченюка.
  • У Доми 45 (9+36) баллов в 82 играх.

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