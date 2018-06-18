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Тренер «Вашингтона» Барри Тротц подал в отставку спустя 10 дней после победы в Кубке Стэнли

Тренер «Вашингтона» подал в отставку спустя 10 дней после победы в Кубке Стэнли
Eurosport

1 час назад

Неожиданно.

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц объявил об уходе из «Кэпиталс».

«После взвешенных размышлений и обсуждения с моей семьей я официально объявляю об отставке с поста главного тренера «Кэпиталс».

Когда я пришел в Вашингтон четыре года назад, у нас на уме была одна цель – привезти Кубок Стэнли в столицу страны. Мы невероятно выступили в этом сезоне, а кульминацией стало достижение игроками и тренерским штабом цели и разделение нашей радости с болельщиками», – приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

  • В ночь на 8 июня «Вашингтон» победил «Вегас» со счетом 4:3, выиграл серию со счетом 4-1 и впервые завоевал Кубок Стэнли.
  • В 2016 году Тротц получил приз лучшему тренеру НХЛ Джек Адамс Эворд.

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