Тренер «Вашингтона» Барри Тротц подал в отставку спустя 10 дней после победы в Кубке Стэнли

Главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц объявил об уходе из «Кэпиталс».

«После взвешенных размышлений и обсуждения с моей семьей я официально объявляю об отставке с поста главного тренера «Кэпиталс».

Когда я пришел в Вашингтон четыре года назад, у нас на уме была одна цель – привезти Кубок Стэнли в столицу страны. Мы невероятно выступили в этом сезоне, а кульминацией стало достижение игроками и тренерским штабом цели и разделение нашей радости с болельщиками», – приводит слова Тротца официальный сайт НХЛ.

В ночь на 8 июня «Вашингтон» победил «Вегас» со счетом 4:3, выиграл серию со счетом 4-1 и впервые завоевал Кубок Стэнли.

В 2016 году Тротц получил приз лучшему тренеру НХЛ Джек Адамс Эворд.

Подписывайся на наш канал в телеграме