Пекка Ринне выиграл приз лучшему вратарю регулярки НХЛ, Андрей Василевский – третий

Голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне выиграл «Везина Трофи» – приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ.

Он получил 129 голосов очков в голосовании генменеджеров клубов лиги. Второе место занял Коннор Элльбайк из «Виннипега» – 82 балла. Третьим стал кипер «Тампы» Андрей Василевский – 21 очко. Ни один из генменеджеров не поставил его на первое место.

Другие обладатели призов НХЛ по итогам сезона-2017/18.

«Харт Трофи» (самый ценный игрок для своей команды) – Тайлер Холл («Нью-Джерси»)

«Норрис Трофи» (лучший защитник) – Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)

«Колдер Трофи» (лучший новичок) – Мэтью Барзэл («Ванкувер»)

«Джек Адамс Эворд» (лучший тренер) – Жерар Галлан («Вегас»)

«Тед Линдсей Эворд» (лучший игрок чемпионата по версии профсоюза) – Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

Лучший генеральный менеджер – Джордж Макфи («Вегас»)

«Селке Трофи» (лучший форвард оборонительного плана) – Анже Копитар («Лос-Анджелес»)

«Билл Мастертон Трофи» (приз за мужество и преданность хоккею) – Брайан Бойл («Нью-Джерси»)

«Кинг Клэнси Трофи» (приз за лидерство и пользу обществу) – Даниэль и Хенрик Седины («Ванкувер»)

«Леди Бинг Трофи» (джентльмен на льду) – Вильям Карлссон («Вегас»)

«Марк Месье Трофи» (приз за лидерские качества) – Дерик Энгелланд («Вегас»)

Среди российских вратарей приз дважды брал Сергей Бобровский.

Для Ринне и «Нэшвилла» это первая «Везина» в истории.

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