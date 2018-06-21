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Стильный трейлер NHL 19, в котором хоккеисты гоняют на хоккейных коробках где-то в горах
Бодрый хип-хоп, уличная одежда, крутые трюки, нестандартные ракурсы – и лучший трейлер хоккейного симулятора готов.
EA Sports выкатили официальный трейлер нового хоккейного симулятора – NHL 19.
Главным лицом игры стал защитник «Нэшвилла» Пи Кей Суббан. Кроме него, в ролике засветились компьютерные версии Сидни Кросби, Эрика Стаала, Коннора Макдэвида, Патрика Кейна, Александра Овечкина, Уэйна Гретцки и других звезды хоккея.
- NHL 19 появится на прилавках 14 сентября.
- Герои, которые оформят предзаказ коллекционного издания (NHL 19 Legends Edition или NHL 19 Ultimate Edition) получат доступ к игре 11 сентября.
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