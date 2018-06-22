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Тренер, выигравший Кубок Стэнли с «Вашингтоном», возглавил «Айлендерс»
Заявка на успех в следующем году.
Бывший главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц подписал соглашение с «Айлендерс».
Об этом сообщил официальный твиттер нью-йоркского клуба. Контракт Тротца с новой командой рассчитан на 5 лет, он будет зарабатывать 5 млн долларов (4,3 млн евро) в год.
- В сезоне-2017/18 «Вашингтон» под руководством Тротца впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.
- «Айлендерс» в прошедшем сезоне заняли 11 место в Восточной конференции и не вышли в плей-офф.
- До работы в Вашингтоне Тротц на протяжении 16 лет тренировал «Нэшвилл».
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