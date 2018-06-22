Тренер, выигравший Кубок Стэнли с «Вашингтоном», возглавил «Айлендерс»

Бывший главный тренер «Вашингтона» Барри Тротц подписал соглашение с «Айлендерс».

Об этом сообщил официальный твиттер нью-йоркского клуба. Контракт Тротца с новой командой рассчитан на 5 лет, он будет зарабатывать 5 млн долларов (4,3 млн евро) в год.

В сезоне-2017/18 «Вашингтон» под руководством Тротца впервые в истории выиграл Кубок Стэнли.

«Айлендерс» в прошедшем сезоне заняли 11 место в Восточной конференции и не вышли в плей-офф.

До работы в Вашингтоне Тротц на протяжении 16 лет тренировал «Нэшвилл».

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