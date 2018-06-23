Андрей Свечников выбран «Каролиной» под вторым номером на драфте-2018

В Далласе прошел первый раунд драфта новичков-2018. Первым номером стал 18-летний шведский защитник Расмус Далин, который теперь будет выступать за «Баффало».

Под вторым номером ушел 18-летний нападающий «Бэрри Кольтс» (OHL) Андрей Свечников, которого выбрала «Каролина».

Тройку замкнул финский нападающий Йеспери Котканиеми («Монреаль»). Впервые с 1999 года североамериканцев не оказалось среди первых трех пиков.

Помимо Свечникова в первом раунде были выбраны еще три хоккеиста из России: форвард Виталий Кравцов (9-й номер, «Рейнджерс»), форвард Григорий Денисенко (15, «Флорида) и защитник Александр Алексеев (31, «Вашингтон»).

Андрей Свечников – младший брат Евгения Свечникова, выступающего за «Детройт».

Остальные шесть раундов пройдут в ночь на 24 июня.

Регулярный чемпионат-2018/19 стартует в ночь на 4 октября.

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