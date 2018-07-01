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Звезда «Айлендерс» Джон Таварес перешел в «Торонто»

Таварес перешел в «Торонто»
Eurosport

57 мин. назад

Топовый свободный агент лета в НХЛ едет к Митчу Марнеру и Остону Мэттьюзу.

На лидера «Айлендерс» претендовал десяток клубов, включая «островитян». Но Джон предпочел Канаду.

«Мне жаль, что решение причинит вам боль, но верьте в будущее, потому что оно светлое. «Айлендерс» в надежных руках. Острова, фанаты, клуб и партнеры навсегда будут особенной частью меня, но пришло время осуществить мою детскую мечту здесь, в Торонто», – написал Таварес.

По данным NBC, Таварес будет получать в «Мэйпл Лифс» 11 миллионов долларов в год.

  • В регулярном чемпионате-2017/18 Таварес набрал 84 (37+47) очка в 82 матчах.
  • За «Айлендерс» 27-летний канадский центрфорвард выступал с 2009 года.

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