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Овечкин, Малкин, Ковальчук. Кто еще в топ-10 самых результативных русских НХЛ

Овечкин, Малкин, Ковальчук. Кто еще в топ-10 самых результативных русских НХЛ
Le Buzz

1 час назад

Саша – красавчик!

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отдал ассист в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» и стал самым результативным русским игроком в истории лиги, обойдя Сергея Федорова.

Но вы наверняка хотите знать, кто еще из достойнейших русских игроков входит в топ-10 результативных. Мы вам покажем.

  • На счету Овечкина 58 очков в сезоне-2018/19 (37+21).
  • В следующем матче «Вашингтон», занимающий шестое место в Восточной конференции, сыграет с «Колорадо».
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