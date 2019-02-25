Русская «Тампа» – фаворит Кубка Стэнли. У «молний» Кучерова и Василевского почти нет слабых мест

На начало года в хоккее нет команды лучше «Тампы-Бэй». За последние месяцы в сильнейшей лиге мира Никита Кучеров и Стивен Стэмкос ставят рекорд за рекордом, а клуб почти не проигрывает и уверенно лидирует в НХЛ с отрывом без малого в 20 очков. Но отдавать Кубок Стэнли «молниям» пока рано.

«Тампа» уже приучила, что редкий их матч обходится без рекордов. Персональных – вроде 30 очков Кучерова за декабрь или 14 шайб за месяц от Стэмкоса. И, что важнее, командных – с 15 победами за 16 матчей. Никита и Стивен сейчас неудержимы. Куч возглавляет список бомбардиров, выбив гроссмейстерскую сотню (30+70) за 62 игры – быстрее всех за последние 22 года со времен Марио Лемье. И пока все вспоминают про российский рекорд регулярки от Александра Могильного – 127 очков в чемпионате-1992/93, еще престижнее замахнуться на величайший российский сезон-2008/09. Тогда Евгений Малкин выбил 149 баллов за чемпионат и плей-офф с выигрышем Кубка Стэнли. Полторы сотни – такое и Коннору Макдэвиду не под силу.

Никита Кучеров против «Вегаса»Getty Images

С опытом Никита все сильнее отходит от снайперских обязанностей в пользу ассистентских. Кучеров два последних сезона настрелял в районе 40 шайб, но, как и выбравший его на драфте Стив Айзерман, ради командных целей готов сменить функционал. Даже несмотря на бронзовый ЧМ и полуфинал Кубка мира в сезоне-2016/17, с нынешними результатами «Тампы» Никиту в сборной, а значит и в России оценят нескоро. На первом плане по-прежнему Овечкин, Малкин, Панарин, Кузнецов и даже Ковальчук. Многие ли воспринимали всерьез Дениса Черышева до голов на футбольном ЧМ-2018? А ведь Кучеров уже суперзвезда НХЛ, хотя у него даже нет призов – Кубок Стэнли, Арт Росс или Харт Трофи должны изменить ситуацию.

Для Кучерова и «Тампы» многое зависит от правильного расчета сил – мощный старт в прошлом сезоне (17+18 за 20 игр) тоже натолкнул на мысли о всевозможных трофеях. Но Никита с трудом дотянулся до 100 баллов. Не случайна и недавняя серия Кучерова из 10 матчей без заброшенных шайб. А сразу после этого новый взрыв, из 18 (7+11) очков за 5 игр. Но если он и сейчас сожжет все топливо на старте, то российские болельщики поставят его на уровень с Ови еще нескоро. «Лайтнинг» уже создали неплохой отрыв, и перед весной надо передохнуть. Иначе будет путешествие с Президентским Кубком максимум до второго раунда, как у «Вашингтона» в 2017-м.

К счастью для «Тампы», на результативности Кучерова достижения команды не заканчиваются. Никита отлично нашел себя не только в звене «тройняшек» с Ондржеем Палатом и Тайлером Джонсоном, Брэйденом Пойнтом и Янни Гурде как сейчас, но и в ведущей тройке со Стэмкосом – 14 голов Стивена и 50 совместных с Кучеровым очков в декабре это подтверждают.

Фанаты «Тампы» уже забыли про Влада Наместникова. Во-первых, за русского нападающего клуб получил от «Рейнджерс» Райана Макдону и Джей-Ти Миллера, которые стали ключевыми игроками «молний». Во-вторых, 22-летний Пойнт доказал, что вместе с Кучеровым и Стэмкосом можно зажигать за меньшие деньги. Генеральные менеджеры клубов уже мечтают увести у «Лайтнинг» Брэйдена перед первым большим контрактом – не повторилась бы ситуация с Джонатаном Друэном. Перспективный форвард стал бастовать, за что отправился в «Монреаль» в обмен на еще одну потенциальную звезду из России, защитника Михаила Сергачева.

Михаил Сергачев (Тампа-Бэй)Imago

В порядке также лидеры обороны и вратарь – действующий обладатель приза лучшему защитнику лиги Виктор Хедман, его партнер по «Тре Крунур» Антон Строльман и Андрей Василевский. Голкипер вроде бы попрощался с Везина Трофи после травмы на тренировке, но не просто вернулся – Андрей даже выступил на Матче звезд.

Да и главный тренер команды Джон Купер давно не новичок: у него есть опыт финала Кубка Стэнли и побед на уровне USHL и AHL. Даже убрав перед сезоном двух ассистентов по игре в неравных составах, «Тампа» все равно лидирует по реализации большинства – под 30%. Побочный эффект – не самый большой +/- у лидеров: у Кучерова еще неделю назад было +8, но у Стэмкоса и сейчас всего +2. В большинстве Стив набрал 31 очко из 73. В плей-офф он так не размахнется: там свистят значительно реже, а в финале – лишь за особый произвол. Чтобы не растеряться в главных матчах, нападающему нужно выходить из зоны комфорта уже сейчас.

Есть у «Тампы» и другие сложности – в составе нет ни одного чемпиона. С кубковым опытом у «молний» порядок – после финала против «Чикаго» в 2015-м команда сохранила лидеров. Филппула, Друэн или Наместников не потери. Естественный процесс: недавние новички вроде Пойнта и 27-летнего Гурде постепенно заявляют о себе, те же Кучеров и Василевский выросли в реальных звезд НХЛ, а Макдона и Миллер могут быть теми самыми недостающими элементами для победы в плей-офф. У «Тампы» нет одного: игроков, которые знают, как брать чемпионство. Венсан Лекавалье и Мартен Сен-Луи давно на пенсии.

Усилением перед плей-офф и должен заняться Жюльен Брисбуа, сменивший на посту генменеджера Айзермана. Стиви Уай собрал из «Тампы» привлекательный ростер и выгодно переподписал Кучерова и Макдону, но ушел перед самым сезоном – видимо, в мечтах сделать чемпионом родной «Детройт». Брисбуа разумно не поломал построенное предшественником, команда дает результат, но в дедлайн Жюльену лучше звонить самому, чем ждать входящих. Где взять кубковых бойцов, если в последние годы выигрывали только «Питтсбург», «Чикаго», «Лос-Анджелес», «Бостон» и «Вашингтон»? Хорошим, но недешевым вариантом, помимо Мистера Седьмой матч Джастина Уильямса из «Каролины», стал бы скучающий по чемпионским временам в «Детройте» защитник Никлас Кронвалл.

Никита Кучеров, «Тампа»Eurosport

Андрей Василевский благополучно съел Кристерса Гудлевскиса, а затем и Бена Бишопа. Он надежен, молод и почти не привозит. И все-таки «Тампе» стоит задуматься о хорошем и опытном бэкапе. Луи Доминге заменил Андрея, пока тот был травмирован, но чаще выходя против слабых команд, Луи нередко пропускает по 4-5 шайб за игру. Опыт плей-офф у него – всего один матч. Не сильно больше и у Кёртиса Макиленни, но его карьера – доказательство статуса одного из лучших запасных вратарей лиги. Вряд ли «Каролина» будет сильно держаться за 35-летнего вратаря, так что Кёртис кажется выгодным и недорогим усилением.

«Молнии» доминируют на Востоке, но в трех последних плей-офф они непременно уступали будущему чемпиону – «Чикаго», «Питтсбургу» и «Вашингтону». Сейчас помешать им могут три фактора. Важнее всего «молниям» не потерять Кучерова, Стэмкоса или Хедмана. Проблема травм у «Лайтнинг» куда глубже – в прошлом сезоне на продолжительное время выбыли Палат и Макдона. Чех пропустил и немалую часть нынешнего чемпионата вместе с Василевским, Миллером и Строльманом. Нередко пропускает игры из-за повреждений и самоотверженный Райан Кэллахан.

Главная неожиданность для любого фаворита Кубка Стэнли – возможные клубы-выскочки. Речь даже не про «Вегас». Сенсации в плей-офф НХЛ, когда первая команда уступает восьмой, случаются каждый год: «Нэшвилл» в 2017-м вышел в финал, «Лос-Анджелес» в статусе андердога взял Кубок в 2012-м, а восьмые по посеву «Каролина» и «Эдмонтон» и вовсе имели наглость разыграть финал-2006.

Тампа-БэйGetty Images

Да и с лидерами будет непросто. Падение Овечкина и компании может закончиться в самый неудобный для «Тампы» момент. Амбициозные «Мэйпл Лифс» посчитают провалом любой результат ниже финала конференции. Главная угроза – «Пингвинс», которые недавно провели серию из 10 побед за 11 игр. Примерно то же самое они показали в чемпионском 2016-м. Сейчас «Питтсбург» замыкает кубковую восьмерку Востока и имеет все шансы встретиться с «молниями» в первом раунде. Сражение Кросби и Малкина против своей, возможно, более продвинутой версии – Стэмкоса и Кучерова – стало бы украшением сезона. А еще – мощным усилением для сборной России перед чемпионатом мира в Словакии.

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