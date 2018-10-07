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Калгари - Ванкувер
НХЛ - 7 октября 2018
Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Калгари – Ванкувер на Eurosport.ru! 7 октября 2018 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.
Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Калгари и Ванкувер и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Калгари и Ванкувер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.
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