Онлайн

Тампа-Бэй - Ванкувер

НХЛ - 12 октября 2018

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Тампа-Бэй – Ванкувер на Eurosport.ru! 12 октября 2018 года в 02:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Тампа-Бэй и Ванкувер и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Тампа-Бэй и Ванкувер, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

