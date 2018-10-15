Сент-Луис
Завершено
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-
3
0
2:00
15.10.18
Скоттрейд Центр
Анахайм
НХЛ • Регулярный
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Сент-Луис - Анахайм
НХЛ - 15 октября 2018

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Сент-Луис – Анахайм на Eurosport.ru! 15 октября 2018 года в 02:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Сент-Луис и Анахайм и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Сент-Луис и Анахайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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