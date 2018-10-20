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Лос-Анджелес - Баффало

НХЛ - 20 октября 2018

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Лос-Анджелес – Баффало на Eurosport.ru! 20 октября 2018 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лос-Анджелес и Баффало и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Лос-Анджелес и Баффало, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

