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Калгари - Вашингтон

НХЛ - 27 октября 2018

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Калгари – Вашингтон на Eurosport.ru! 27 октября 2018 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Калгари и Вашингтон и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Калгари и Вашингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

