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Лос-Анджелес - Рейнджерс

НХЛ - 28 октября 2018

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Лос-Анджелес – Рейнджерс на Eurosport.ru! 28 октября 2018 года в 22:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лос-Анджелес и Рейнджерс и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Лос-Анджелес и Рейнджерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

