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Лас-Вегас - Каролина

НХЛ - 4 ноября 2018

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Лас-Вегас – Каролина на Eurosport.ru! 4 ноября 2018 года в 05:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лас-Вегас и Каролина и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Лас-Вегас и Каролина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

