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Торонто - Нью-Джерси

НХЛ - 10 ноября 2018

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Торонто – Нью-Джерси на Eurosport.ru! 10 ноября 2018 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Торонто и Нью-Джерси и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Торонто и Нью-Джерси, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

