Лас-Вегас
Завершено
0
7
-
3
0
6:00
20.01.19
Ти-Мобайл Арена
Питтсбург
НХЛ • Регулярный
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Лас-Вегас - Питтсбург
НХЛ - 20 января 2019

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Лас-Вегас – Питтсбург на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 06:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Лас-Вегас и Питтсбург и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Лас-Вегас и Питтсбург, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
30
Главное 
 
 Удалить

Комментариев нет

Комментарии 0