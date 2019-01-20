Эдмонтон
Завершено
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5
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6:00
20.01.19
Rogers Place
Калгари
НХЛ • Регулярный
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Эдмонтон - Калгари
НХЛ - 20 января 2019

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Эдмонтон – Калгари на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 06:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Эдмонтон и Калгари и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Эдмонтон и Калгари, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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