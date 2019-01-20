Айлендерс
Завершено
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23:00
20.01.19
Нассау Ветеранс Мемориал Колизеум
Анахайм
    НХЛ • Регулярный
    Календарь
    Перед матчем

    Онлайн
    Айлендерс - Анахайм
    НХЛ - 20 января 2019

    Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Айлендерс – Анахайм на Eurosport.ru! 20 января 2019 года в 23:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Айлендерс и Анахайм и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Айлендерс и Анахайм, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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