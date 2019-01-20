Ванкувер
    Завершено
    0
    3
    -
    2
    0
    0:00
    21.01.19
    Роджерс Арена
    Детройт
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

      Онлайн
      Ванкувер - Детройт
      НХЛ - 21 января 2019

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Ванкувер – Детройт на Eurosport.ru! 21 января 2019 года в 00:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ванкувер и Детройт и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ванкувер и Детройт, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
      30
      Главное 
       
       Удалить

      Комментариев нет

      Комментарии 0