Ванкувер
    -
    6:30
    24.01.19
    Роджерс Арена
    Каролина
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      Ванкувер - Каролина
      НХЛ - 24 января 2019

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Ванкувер – Каролина на Eurosport.ru! 24 января 2019 года в 06:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Ванкувер и Каролина и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Ванкувер и Каролина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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