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Оттава - Виннипег

НХЛ - 9 февраля 2019

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Оттава – Виннипег на Eurosport.ru! 9 февраля 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Оттава и Виннипег и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Оттава и Виннипег, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

