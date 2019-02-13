Баффало
Завершено
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0
3:00
13.02.19
HSBC Арена
Айлендерс
НХЛ • Регулярный
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Баффало - Айлендерс
НХЛ - 13 февраля 2019

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Баффало – Айлендерс на Eurosport.ru! 13 февраля 2019 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Баффало и Айлендерс и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Баффало и Айлендерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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