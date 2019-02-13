Коламбус
Завершено
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3
-
0
0
3:00
13.02.19
Нэйшнуайд Арена
Вашингтон
    НХЛ • Регулярный
    Календарь
    Перед матчем

    Онлайн
    Коламбус - Вашингтон
    НХЛ - 13 февраля 2019

    Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Коламбус – Вашингтон на Eurosport.ru! 13 февраля 2019 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Коламбус и Вашингтон и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Коламбус и Вашингтон, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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