Оттава
    Завершено
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    3:00
    23.02.19
    Скоушабэнк Плейс
    Коламбус
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    Оттава - Коламбус
    НХЛ - 23 февраля 2019

    Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Оттава – Коламбус на Eurosport.ru! 23 февраля 2019 года в 03:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


    Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Оттава и Коламбус и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
    Сегодня встречаются Оттава и Коламбус, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

        
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