Чикаго
Завершено
0
3
-
5
0
3:30
23.02.19
Юнайтед Центр
Колорадо
НХЛ • Регулярный
Календарь
Перед матчем

Онлайн
Чикаго - Колорадо
НХЛ - 23 февраля 2019

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Чикаго – Колорадо на Eurosport.ru! 23 февраля 2019 года в 03:30 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Чикаго и Колорадо и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
Сегодня встречаются Чикаго и Колорадо, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

    
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