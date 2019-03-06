Нэшвилл
    -
    4:00
    06.03.19
    Бриджстоун Арена
    Миннесота
      НХЛ • Регулярный
      Календарь
      Перед матчем

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      Нэшвилл - Миннесота
      НХЛ - 6 марта 2019

      Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Нэшвилл – Миннесота на Eurosport.ru! 6 марта 2019 года в 04:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.


      Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Нэшвилл и Миннесота и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.
      Сегодня встречаются Нэшвилл и Миннесота, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

          
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