Онлайн

Бостон - Каролина

НХЛ - 12 мая 2019

Хоккей, НХЛ. Следите за матчем Бостон – Каролина на Eurosport.ru! 12 мая 2019 года в 22:00 прозвучит стартовый свисток, а мы расскажем вам про самые важные моменты игры.





Вкладка «Статистика» расскажет вам, в какой форме подошли к матчу Бостон и Каролина и как они играли друг с другом раньше. Хоккей – непредсказуемая игра, поэтому оставляйте свои прогнозы в комментариях.

Сегодня встречаются Бостон и Каролина, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и вообще про Хоккей у нас много чего есть: новости, календари, результаты и таблицы.

