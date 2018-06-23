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Нападающий Илья Ковальчук подписал 3-летний контракт с «Лос-Анджелесом»

Ковальчук подписал 3-летний контракт с «Лос-Анджелесом»
Eurosport

46 мин. назадОбновлено 30 мин. назад

Долгожданное возвращение в НХЛ.

Нападающий Илья Ковальчук стал игроком «Лос-Анджелеса». Хоккеист подписал 3-летний контракт.

«Мы рады видеть Илью в «Кингс». Он добавит команде мастерства и желания выигрывать», – сказал генменеджер «королей» Роб Блейк.

Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что за сезон Кови полагается 6,25 миллионов долларов.

  • Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, провел 816 матчей, набрал 816 (417+399) очков, дошел до финала Кубка Стэнли-2012 с «Нью-Джерси».
  • После победы на Олимпиаде в Пхёнчхане Илья сообщил о планах вернуться в Северную Америку, завоевать Кубок Стэнли для вступления в Тройной золотой клуб.

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