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Нападающий Илья Ковальчук подписал 3-летний контракт с «Лос-Анджелесом»
Долгожданное возвращение в НХЛ.
Нападающий Илья Ковальчук стал игроком «Лос-Анджелеса». Хоккеист подписал 3-летний контракт.
«Мы рады видеть Илью в «Кингс». Он добавит команде мастерства и желания выигрывать», – сказал генменеджер «королей» Роб Блейк.
Инсайдер Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что за сезон Кови полагается 6,25 миллионов долларов.
- Ковальчук выступал в НХЛ с 2001 по 2013 год, провел 816 матчей, набрал 816 (417+399) очков, дошел до финала Кубка Стэнли-2012 с «Нью-Джерси».
- После победы на Олимпиаде в Пхёнчхане Илья сообщил о планах вернуться в Северную Америку, завоевать Кубок Стэнли для вступления в Тройной золотой клуб.
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