Александр Овечкин прилетел в Москву, где его оживленно встретили активисты из Putin Team

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прилетел в Москву, где его встретили примерно 40 поклонников, в том числе активисты движения Putin Team.

Хоккеист пока не взял с собой Кубок Стэнли, выигранный им вместе с «Вашингтоном», но пообещал привезти трофей в Россию. «Все даты по поводу того, когда я привезу Кубок Стэнли, будут известны немного позже. Думаю, что в ближайшие два-три дня вы все узнаете из моего инстаграма», – приводит слова Овечкина ТАСС.

Движение Putin Team было основано Овечкиным перед выборами президента России.

В 2018 году «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. Овечкин выступает за команду из столицы США с 2005 года.

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