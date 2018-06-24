twitter

Александр Овечкин прилетел в Москву, где его оживленно встретили активисты из Putin Team

Овечкин прилетел в Москву, где его оживленно встретили активисты из Putin Team
Eurosport

1 час назад

Кубок Стэнли еще не захватил.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин прилетел в Москву, где его встретили примерно 40 поклонников, в том числе активисты движения Putin Team.

Хоккеист пока не взял с собой Кубок Стэнли, выигранный им вместе с «Вашингтоном», но пообещал привезти трофей в Россию. «Все даты по поводу того, когда я привезу Кубок Стэнли, будут известны немного позже. Думаю, что в ближайшие два-три дня вы все узнаете из моего инстаграма», – приводит слова Овечкина ТАСС.

  • Движение Putin Team было основано Овечкиным перед выборами президента России.
  • В 2018 году «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли. Овечкин выступает за команду из столицы США с 2005 года.

«Вашингтон» оплатил игрокам чемпионскую вечеринку в Лас-Вегасе на 100 тысяч долларов

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

НХЛ

Результаты

Таблица

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - «Россия два раза победит». Болельщики – о следующем чемпионе мира

02:20
Популярные видео
Два авто жесточайше столкнулись на старте и перекрыли проезд всем, но один везунчик проскользнул
 383 просмотров5 ч
Ставки за 300. Англия поглумится над Панамой, Сенегал победит Японию
1 914 просмотров21 ч
А еще вам может понравиться