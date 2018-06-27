Александр Овечкин: «Из Кубка Стэнли ели пельмени, крестили детей. У меня тоже есть идея»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин заинтриговал необычным способом владения Кубком Стэнли.

«Я хочу придумать что-то необычное с Кубком Стэнли. Знаю, одни из него пельмени ели, другие – детей крестили. У меня есть свои идеи. Уже разговаривал об этом с женой. Вы все очень скоро сами узнаете. Пока буду держать в секрете – готовлю для вас сюрприз», – сказал Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ.

«Кэпиталс» впервые выиграли Кубок Стэнли, в финале оказавшись сильнее «Вегаса» – 4-1 в серии.

Овечкин взял «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

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