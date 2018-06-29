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«Вашингтон» назначил главным коучем тренера защитников Тодда Рирдена

«Вашингтон» назначил главным коучем тренера защитников Рирдена
Eurosport

2 ч. назад

Коуч из штаба «Кэпиталс» возглавил команду.

«Вашингтон» объявил о назначении главным тренером клуба Тодда Рирдена, который работал в штабе «Вашингтона» с 2014 года и отвечал за работу с защитниками.

47-летний американец стал 18-м тренером в истории франшизы.

  • До работы с «Кэпиталс» Рирден несколько сезонов был ассистентом Дэна Байлсмы в «Питтсбурге».
  • Предыдущий тренер Барри Тротц, с которым команда впервые взяла Кубок Стэнли, не договорился о новом контракте с клубом и ушел в «Айлендерс».

(Фото: сайт НХЛ)

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