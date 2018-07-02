Лео Комаров стал игроком «Айлендерс»

«Айлендерс» договорился о переходе финского нападающего Лео Комарова, который подписал с нью-йоркским клубом контракт на 4 года.

В сезоне-2017/18 31-летний Комаров выступал за «Торонто» и набрал 19 (7+19) очков в 74 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Айлендерс» в прошедшем сезоне заняли 11 место в Восточной конференции и не вышли в плей-офф.

21 июня главным тренером команды стал Барри Тротц, выигравший Кубок Стэнли с «Вашингтоном».

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