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Пол Штястны перешел в «Лас-Вегас»

Штястны перешел в «Лас-Вегас»
Eurosport

1 час назад

Дядя поможет «рыцарям» забрать Кубок Стэнли.

Канадский форвард Пол Штястны, выступавший за «Виннипег», стал игроком «Лас-Вегаса».

Контракт 32-летнего игрока с финалистами Кубка Стэнли рассчитан на 3 года. По данным TSN, по соглашению с Лас-Вегасом Пол заработает 16,7 млн евро.

«Просто посмотрите на игроков, которые есть у «Лас-Вегаса»: они очень скоростные, у них много сильных форвардов, и мне кажется, что я подхожу такой команде», – сказал Штястны после трансфера.

  • В финале Кубка Стэнли-2018 «Лас-Вегас» уступил «Вашингтону» – 1:4.

Штястны вместе. Как побег братьев из Чехословакии в НХЛ обрушил железный занавес

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