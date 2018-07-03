Eurosport
Овечкин выставит Кубок Стэнли в фан-зоне на Воробьевых горах в день четвертьфинала сборной России
Смотреть с трофеем будет веселее.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выставит Кубок Стэнли в Москве 7 июля в фан-зоне ЧМ на Воробьевых горах.
«Дорогие друзья, буду рад видеть всех желающих сфотографироваться с Кубком Стэнли! До встречи!» – написал Овечкин в инстаграме.
- «Вашингтон» впервые в истории завоевал главный трофей НХЛ. Овечкин получил приз MVP плей-офф.
- 7 июля Россия сыграет в 1/4 финала со сборной Хорватии в «Лужниках».
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