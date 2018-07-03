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Овечкин выставит Кубок Стэнли в фан-зоне на Воробьевых горах в день четвертьфинала сборной России

Овечкин выставит Кубок Стэнли в фан-зоне на Воробьевых горах в день четвертьфинала сборной России
Eurosport

35 мин. назад

Смотреть с трофеем будет веселее.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин выставит Кубок Стэнли в Москве 7 июля в фан-зоне ЧМ на Воробьевых горах.

«Дорогие друзья, буду рад видеть всех желающих сфотографироваться с Кубком Стэнли! До встречи!» – написал Овечкин в инстаграме.

  • «Вашингтон» впервые в истории завоевал главный трофей НХЛ. Овечкин получил приз MVP плей-офф.
  • 7 июля Россия сыграет в 1/4 финала со сборной Хорватии в «Лужниках».

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