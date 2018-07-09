Овечкин разгулялся с Кубком Стэнли в Москве: зачекинился у Кремля и наполнил чашку черной икрой

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин привез в Москву Кубок Стэнли. После посещения фан-зоны ЧМ-2018 около Воробьевых гор Ови и его трофей ждала интересная программа.

Сначала форвард «Кэпиталс» отправился на Красную площадь, где собрал вокруг себя целую толпу желающих сфотографироваться с хоккеистом и кубком. «Было сложно физически, руки до сих пор немного трясутся. Хотя после пары пива мне стало получше. А вообще, конечно, момент был особенным. Вот он я, в своем родном городе, где я вырос, где было так много всего. Но такого сумасшествия на Красной площади я не ожидал. Уверен, что все были в шоке. Причем не знаю, от чего именно – от меня или Кубка. Это было круто», – сказал Овечкин в интервью официальному сайту НХЛ.

Вечером Овечкин с семьей и одноклубниками Дмитрием Орловым и Евгением Кузнецовым отправился в ресторан, где главный трофей НХЛ доверху наполнили черной икрой.

«Кэпиталс» впервые выиграли Кубок Стэнли, в финале оказавшись сильнее «Вегаса» – 4-1 в серии.

Овечкин взял «Конн Смайт Трофи» – приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

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